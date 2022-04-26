banner762
banner815
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
15 0
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
57 0
 
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
4 0
32 0
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
85 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
18 0
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
51 0
banner797
banner794

Merhum Falyalı'nın korumalarına toplam 7 yıl hapis

banner476

banner825
Merhum Falyalı'nın korumalarına toplam 7 yıl hapis

Çatalköy’de 9 Şubat'ta meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan tutuklu bulunan Falyalı’nın korumaları T.G’ye 4 yıl, H.I’ya ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemelerden alınan bilgiye göre, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, T.G, kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten 4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. T.G.’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine emir verildi.

H.I ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan 3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.I da cezalarını birlikte çekecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.