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Merdivenlerden düşen kişi hayatını kaybetti

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Merdivenlerden düşen kişi hayatını kaybetti
Girne’de sakin 57 yaşındaki Eralp Erensel, ikametgâhındaki merdivenlerden düşerek başının yaralanması sonucu hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü 23.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından, Erensel kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 00.20 sıralarında yaşamını yitirdi.
 
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