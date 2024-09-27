banner913
banner932
Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü
Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü
3 0
Tatar-Guterres görüşmesi yarın
Tatar-Guterres görüşmesi yarın
5 0
 
28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak
28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak
28 0
KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı
KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı
19 0
Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalıştayına katıldı
Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalıştayına katıldı
21 0
“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları”
“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları”
19 0
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
17 0
banner1032

Merdiven altından uyuşturucu çıktı

banner1020

Lefkoşa’da ihbar üzerine tasarrufunda 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan Ramazan Çember, uyuşturucuyu Mervan Bolat’tan aldığını itiraf etti. Bolat'ın işyerinde yapılan aramada ise merdiven altında gizlenmiş 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi

banner1045
Merdiven altından uyuşturucu çıktı
banner971

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Mervan Bolat ile Ramazan Çember mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde Ramazan Çember’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, saat 16.30 sıralarında Küçük Kaymaklı'daki iş yerinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu Mervan Bolat’ın evine giderek aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Bolat’ın da aynı gün tutuklandığını, iş yerinde yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, merdiven altında gizlenmiş 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı. 

Polis, zanlının uyuşturucuyu 20 Eylül’de aranan bir şahıstan 5 gram olarak aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.