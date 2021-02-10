Mengi cinayetinde cinsel saldırı iddiası

Lefkoşa’da bir evde Halil İbrahim Mengi’nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılardan olan ve konuşma ve duyma engeli bulunan Cemaliye Onyıldız, Mengi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

Lefkoşa-Ortaköy'de yaşadığı evin tuvaletinde ölü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen Halil İbrahim Mengi olayıyla ilgili tutuklanan ve Mengi ile aynı evde yaşayan nişanlısı Sinem Cesuroğlu ve Cesuroğlu'nun teyzesi Cemaliye Onyıldız, üç günlük tutukluluk sürelerinin ardından dün yeniden mahkemeye çıkartıldı.Polis duruşmada cinayetle ilgili detayları anlattı. Polis evde saklı vaziyette üzerinde kan bulunan 1 adet 44 cm tahta saplı keser ve 1 adet 30 cm İngiliz anahtarı bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettişi Fikri Sergil olayla ilgili bulguları aktardı. Sergil, 5 Şubat 2021 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın banyo odası içerisinde kafasına almış olduğu darbeye müteakip yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin cesedinin bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin soruşturma başlattığını belirtti.Sergil yürütülen soruşturma kapsamında evde gerçekleştirilen incelemede ikametgâh içerisinde bulunan salon, mutfak, koridor ve banyo odalarında bulunan birçok kan örneği bulunduğunu söyledi.Polis müfettiş muavini Sergil, ayrıca ikametgâhın koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan 1 adet 44 cm Tahta saplı keser ve 1 adet 30 cm İngiliz anahtarı bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.Polis, ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, yine mutfak içerisinde bulunan çöp naylonu içerisinden 1 adet Halil İbrahim Mengi'ye ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik parçası ile yerde maktule ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu ifade etti. Polis Müfettişi Fikri Sergil yine çamaşır makinesi içerisinde bulunan üzerinde kan lekesi tespit edilen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis huzurda bulunan zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.Polis Müfettişi Sergil, zanlıların 6 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri aldığını dile getirerek, bu süre içerisinde söz konusu ikametgâhta yeniden arama yapıldığını ve başka emarelerin de zapt edildiğini anlattı.Müfettişi Fikri Sergil, sağır ve dilsiz olan zanlı Cemaliye Onyıldız'ın, maktul Mengi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiğini aktardı.Sergil ayrıca iki zanlının da doktor kontrolünden geçtiğini ve Sinem Cesuroğlu'nun sağ kulağında sert bir cisimle oluşan kesinin tespit edildiğini ifade etti.3 günlük tutukluluk sürecinde 7 farklı ifade alındığını belirten Müfettiş Sergil, evde tekrardan bir arama yapacaklarını ve zanlı Onyıldız'ın cinsel saldırı iddiasının araştırılması adına, saldırı sırasında giydiği kıyafetler ile maktulün giydiği kıyafetlerin sperm araştırması adına emare olarak alınacağını kaydetti.20 kadar kişinin ifadesine daha başvurulacağını belirten Polis Müfettişi, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Kıdemli Yargıç Temay Sağer de meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, alınması gereken ifadeler, araştırılması gereken iddialar olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.