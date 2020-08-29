Melik Dinler yaralandı

Gazimağusa girişinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Melik Dinler, aracın çarpması sonucu yaralandı





Gazimağusa’da karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.

Kaza dün saat 13.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi.

25 yaşındaki Mert Akil Adalıer, yönetimindeki SH 550 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa girişine yaklaştığı sırada o esnada, gidişine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçemeye çalışan 43 yaşındaki Melik Dinler’e çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan yaya Melik Dinler’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürdüğü, araç sürücüsü Mert Akil Adalıer tutuklandığı soruşturmanın