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Meles’i kaçak çalıştırıyormuş

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Girne- Lefkoşa anayolundareklam tabelasında elektrik işi için çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Meles Haileu’nun ardından olayda ihmali olduğu belirlenen Gazi Haraç tutuklandı

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Meles’i kaçak çalıştırıyormuş
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 Girne- Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir reklam tabelasında önceki gün elektrik işi için çalışan 28 yaşındaki Meles Haileu, tabela üzerindeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen 40 yaşındaki Gazi Haraçtutuklandı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.
Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 10.40 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolunun 1.km üzerinde Lefkoşa'da sakin Gazi Haraç’ın gerekli emniyet tedbirlerini almadan Turkcell şirketine ait reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu Meles Haileu’yıpano üzerine çıkarttığını belirtti.
Polis,  Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını söyledi.
Polis, adı edilenin kaldırılmış olduğu devlet hastanesi acil serviste tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.
Polis, Meles Haileu’nun otopsi maksatları bakımından morga kaldırıldığını ve olay mahallinde bulunan profilin emare olarak alınıp Gazi Haraç’ın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğini söyleyip, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.      
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ: TABELA, KURALLARA UYGUN DİKİLMEDİ
Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam, dün bir kişinin ölümü ile sonuçlanan iş kazasının tabelaların kurallara uygun dikilmemesi sonucu yaşandığını ileri sürdü.
Karaçam, önceki gün bir kişinin Lefkoşa Girne yolu üzerinde reklam panosu tamiri yaparken orta gerilim hattına temas etmesi sonucu yaşamını kaybettiğine dikkat çekerek bu konuda yazılı açıklama yaptı.
Karaçam, “Kural tanımazlık ve denetim eksikliği, yaşanan bu kazaya davetiye çıkarmıştır” dedi. 
Mevzuat gereği havai elektrik iletim hattına en yakın yapılaşmanın iletkenin iz düşümünden en az 3 metre uzakta olması gerektiğini kaydeden Karaçam, “Olayın meydana geldiği yerdeki tabelanın havai hattın tam altında yakın mesafede olduğu ve bu kurala uygun olmadığı açıkça görülmektedir. Özellikle olayın yaşandığı yol üzerinde bu ve buna benzer pek çok tabela bulunmaktadır. Bu kuralın mutlak suretle acilen denetlenmesi ve uygun olmayan bu gibi tabelaların yerinin değiştirilmesi için ilgililer vakit kaybetmeden harekete geçmelidir” dedi.
 
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