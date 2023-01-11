Mehmetçik Kavşağı yakınlarında kaza: 5 yaralı

Karpaz-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Umut Menekşe (E-22), yönetimindeki EV 454 plakalı araçla saat 19.00 sıralarında Gazimağusa istikametinde seyrettiği sırada Kandili Ekmek Fırını yakınındaki kavşakta dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen Asaf Yorgancıoğlu (E-66) yönetimindeki DR 636 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EV 454 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Menekşe (E-16), Eyyüp Ensar Menekşe (E-21) ve Davut Menekşe (E-30) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.