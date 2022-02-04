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Mehmet Akacan’a silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 tutuklu

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Mehmet Akacan’a silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 tutuklu
İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan zanlılar yakalandı.
Mehmet Akacan’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından tutuklanan 3 zanlı bu sabah, Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.
Kamil Sezgin, Mehmet Bahçeci ve Servet Genç isimli zanlılar 3 gün poliste tutuklu kalacak.
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