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Mavideniz’in öldürülmesine karışan iki zanlıya birer yıl hapis

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İskele’de dövülerek öldürülen Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesi olayına karışan Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya’ya birer yıl hapis cezası verildi

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Mavideniz’in öldürülmesine karışan iki zanlıya birer yıl hapis
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İskele’de meydana gelen Hüseyin Mavideniz cinayetinde yaşanan kavga sırasında, Baran Mavideniz’i darp eden ve Hüda Yalınayak’ın yüzüne vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olan Hasan Yazıcı ile Cüneyt Gökkaya aleyhindeki dava karara bağlandı.
Ülkede infiale neden olan cinayetin ardından Mavideniz’in yanında bulunan iki kişiyi ciddi şekilde darp eden iki sanık ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.
‘Vahim zarar’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından yargılanan Gökkaya ve Yazıcı Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 1’er yıl hapis cezasına mahkum edildiler.
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