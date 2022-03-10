Masum bir can daha trafiğe kurban

Mağusa-Lefkoşa ana yolunda karşı şeride geçen çekici araç, karşıdan gelen buzluklu kamyonla çarpıştı. Feci kazada buzluklu kamyonun sürücüsü 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Shohrat Annnanurov yaşamını yitirdi



Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Güvercinlik kavşağı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Shohrat Annnanurov hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda Köpek Barınağı karşısında meydana geldi.

32 yaşındaki Kaya Kıralp, yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek, o esnada Gazimağusa’ya doğru seyreden 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarptı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat Annnanurov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kıralp’in tedavisi ise devam ediyor.

4’ÜNCÜ ÖLÜM…

Polis, 2022 yılı içinde meydana gelen 4 ölümlü kazada, toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu kazaların 2’si Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Lefkoşa’da meydana geldi.







