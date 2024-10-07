Marketten öğütücü çaldı

Ortaköy’de bir marketten 380 TL değerindeki öğütücüyü çalan kadın yakalandı

Ortaköy’de faaliyet gösteren bir markete, 28 Eylül tarihinde saat 15.00 sıralarında müşteri olarak giden 21 yaşındaki Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed, market içerisinden 380 TL değerindeki öğütücüyü çaldı.

Olayın önceki gün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı. Mohammed dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak çalınan öğütücünün bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.