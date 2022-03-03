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Market faresi yakayı ele verdi

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Lefkoşa’da Lemar Süpermarket’ten toplam 5.500 TL’lik alışveriş yapıp ödeme yapmadan market dışına çıkan Hüseyin Özvurulmuş, güvenlik görevlilerine yakalandı

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Market faresi yakayı ele verdi

 
Lefkoşa’da marketlerden sürekli hırsızlık yapan ve yakalanan zanlı Hüseyin Özvurulmuş dün teminat duruşmasına çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emrah Turgal,
zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un 26 Şubat 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy Lemar Süpermarkette,  market içerisinden toplam değerleri 5.561.83 TL olan muhtelif gıda malzemeleri, muhtelif alkollü içecek ve muhtelif kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğunu ve polise bilgi verildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak olay yerine gidildiğini ve zanlının suçüstü tutuklanıp Lefkoşa Merkez karakoluna getirildiğini burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf edici gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve  5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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