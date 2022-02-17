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Mandıraya gitmeyen çocuğunu kabloyla dövdü

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Mağusa’da bir baba, yardım etmek üzere mandıraya gitmeyen 15 yaşındaki kızını darp etti

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Mandıraya gitmeyen çocuğunu kabloyla dövdü

Mağusa’da isminin baş harfleri A.Ş olan baba, önceki gün evlerindeki yatak odası içerisinde yardım etmek üzere mandıraya gitmeyen 15 yaşındaki kızı isminin baş harfleri Y.C.Ş’nin sağ gözüne tokat atıp elektrik kablosu ile bacağına vurarak ciddi şekilde darp etti. Söz konusu baba, şikayet üzerine ayni gün tutuklandı.
Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesine çıkarıldı.
Polis, KKTC vatandaşı olan ve GKRY’de işçi olarak çalışmakta olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti. Tanık polis, müşteki kızın sosyal hizmetler dairesi bünyesine yerleştirildiğini söyledi.
Yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5 T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.
 
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