Mallıdağ - Arıdamı arasında büyük yangın

Geçitkale bölgesinde bugün sabaha çıkan yangının ardından ayni bölgeye yakın bir bölgede az önce bir yangın daha çıktı.

Geçitkale Belediyesi sınırları içinde bulunan Mallıdağ ile Arıdamı köyleri arasında yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangına İtfaiye ve Belediye ekipleri olay yerinde müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor...

Geçitkale Belediyesi bölgede bulunan sabanlı traktör ve su tankeri aracı bulunan vatandaşlara yangın yerine gelmeleri konusunda çağrıda bulundu.