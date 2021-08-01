Mallıdağ - Arıdamı arasında büyük yangın

Geçitkale bölgesinde bugün sabaha çıkan yangının ardından ayni bölgeye yakın bir bölgede az önce bir yangın daha çıktı.
Geçitkale Belediyesi sınırları içinde bulunan Mallıdağ ile Arıdamı köyleri arasında yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangına İtfaiye ve Belediye ekipleri olay yerinde müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor...
Geçitkale Belediyesi bölgede bulunan sabanlı traktör ve su tankeri aracı bulunan vatandaşlara yangın yerine gelmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.