Mahkemeden ibretlik ceza

Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme ve 1 kilo 410 gram uyuşturucu meseleleriyle bağlantılı olarak yargılanan Eren İşlek, 10 yıl hapse mahkum edildi



Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme ve 1 kilo 410 gram uyuşturucu meseleleriyle bağlantılı olarak yargılanan Eren İşlek’in dava kararı dün açıklandı. Eren İşlek, 10 yıl hapse mahkum edildi.

Eren İşlek, 24 Haziran 2021 tarihinde çatıdan düşen arkadaşı Hakan Yalçın’ı hastaneye götürmüş ama üzerlerindeki uyuşturucudan korkup tekrar eve döndürmüştü.

Eren İşlek’in yeniden fenalaşması üzerine hastaneye götürdüğü Yalçın, hastaneye giderken yolda yaşamını yitirmişti. Polis, Hakan Yalçın’ın hastaneye ilk götürüldüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisini almıştı.

Sanık İşlek, uyuşturucularla yakalanmaktan korkup, paniğe kapıldıklarını itiraf etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun açıkladı. Aksun, sanığın işlediği suçların 20 yıla kadar hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Aksun, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, bu suçların toplumu olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti.

Başkan Fadıl Aksun, sanığın tasarruf ettiği 1 kilo 410 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin türünün sentetik ve külliyatlı oluşunu ayrıca ticari amaçla tasarruf etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerinin altını çizdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

24 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde sanık Eren İşlek’in Gönyeli’de ikamet etmekte olduğu apartmanın çatı katından ev arkadaşı Hakan Yalçın’ın düşmüştü. Sanık Eren İşlek’in arabasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürmüş ancak tasarruflarındaki uyuşturucudan ötürü korkup, arkadaşı Hasan Yalçın’ın istemi üzerine tekrar Gönyeli’deki ikametgaha götürdüğünü anlatmıştı.

Hakan Yalçın’ın ikametgahta fenalaşması üzerine Eren İşlek112 Acil Servisi aramış ancak Yalçın devlet hastanesine götürülürken vefat etmişti. Polis, zanlının müştekiyi saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yasayabileceği bilgisini almıştı. Polis, Eren İşlek’in evinde huzurunda yapılan aramada üzerinde kan lekeleri olan 12 büyük paket sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulmuştu.

Polis, 24 Haziran 2021 tarihinde sanığını müteveffa ile birlikte Haspolat’ta 1 kilo 410 gram olarak aldıklarını, Haspolat - Lefkoşa ve Alayköy güzergâhında iki paket yani 176 gram uyuşturucuyu bıraktıklarını tespit etmişti. Sanık, suçlarını itiraf edip, ifade verdiğini devriye gezen polisin operasyon yapacağından korkarak, evdeki uyuşturucuları kaçırmak isterken, Hakan Yalçın’ın 6 metre 91 santim yüksekten düşüp yaralandığını anlattığını belirtmişti.

Polis, sanığın ifadesinde, meselede uyuşturucuları kendisi ve Hakan Yalçın’a temin eden ve yurtdışında yaşayan yabancı uyruklu S.C isimli kişinin, uyuşturucularla yakalanmaları durumunda kendilerini öldüreceğinden korkup, paniğe kapıldıklarını itiraf etmişti.

