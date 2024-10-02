Mahkemede yalvardılar

KKTC’de kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan üç zanlı cezaevine gönderildi. Mahkemede söz alan zanlılardan biri, af başvurusu yaptığını ve okula kayıt yapacağını ifade ederek, “yalvarırım yardım edin” derken, diğer zanlı ise babasının tutuklandığını, gidecek yeri olmadığını, kilisede yatıp kalktığını ifade etti

Gönyeli ve Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Samuel Chıduzıe Iwunzi, Alexander N. Gweh ve Chinedu Osıfo dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Mulla 28 Nisan 2024 tarihinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından, yol kenarında yürüyen Lefkoşa'da sakin Musa Shaıka Joe Ansu’nun yapılan muhaceret kontrolünde 6 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 512 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte saat 13.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’daki Atılgan Plaza Öğrenci Yurdu önünde polis ekipleri tarafından tespit edilen Samuel Chıduzıe Iwunzi’nin ise yapılan muhaceret kontrolünde 19 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edilerek, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, soruşturma maksatlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine getirilen Chinedu Osıfo'nun yapılan muhaceret kontrolünde 06.11.2022 tarihinden itibaren toplamda 694 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Alexander N. Gweh af başvurusu yaptığını, kendisine mesaj gönderildiğini, parayı yatırması halinde 2 ay süresi olacağını, okula kayıt yapacağını ifade ederek, “yalvarırım yardım edin” dedi.

Zanlının bu beyanı üzerine polis, ülkeye geldiği günden beri herhangi bir işlem yapmadığını, muhaceret dairesine de başvuru yapmadığını söyledi.

Chinedu Osıfo ise babasının tutuklandığını, gidecek yeri olmadığını, kilisede yatıp kalktığını ifade ederek, “beni gönderirseniz her şey biter ”dedi.

Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.