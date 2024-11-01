Mahkemede arbede

Zanlı hemşirelerin mahkemeye getirilmesi sırasında, Mahkeme bahçesinde bekleyen hemşire aileleri ile bebeklerin aileleri arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı.
Aileler göz yaşlarına boğulurken, Polis arbedeyi önlemek için yoğun çaba sarf etti.
Mahkeme bahçesinde zanlı hemşirelerin aileleri ile bebeklerin aileleri arasında tartışma ve arbede yaşandı
Zanlı hemşirelerin mahkemeye getirilmesi sırasında, Mahkeme bahçesinde bekleyen hemşire aileleri ile bebeklerin aileleri arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı.
Aileler göz yaşlarına boğulurken, Polis arbedeyi önlemek için yoğun çaba sarf etti.