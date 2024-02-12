Mahkeme kararına uymadı, eşinin evini bastı

Lefkoşa’da aşırı alkollü Levent Kurtdağı adlı kişi, mahkeme kararıyla yaklaşmaması gerektiği eşinin evini bastı, kapıyı kırarak içeri girdi ve o anda polisi aramaya çalışan eşinin elindeki telefonu alıp kaçtı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun, geceleyin ev açma, kastı hasar, koruma emrine riayetsizlik, mülke tecavüz, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket, kadına şiddet ve kadına karşı şiddete müdahale’ suçlarından tutuklanan Levent Kurtdağı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Şubat 2024 tarihinde saat 19.30 raddelerinde, Lefkoşa’da sakin Levent Kurtdağı’nın, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin eşi K.K.’ya 100 metreden daha yakın bir mesafeye kadar yaklaşmamasına emir ve hüküm vermesine rağmen, kanında 148 promil alkol tesiri altında eşinin kalmakta olduğu evine gittiğini söyledi.

Polis, zanlının yüksek sesle eşinin kapıyı açmasını isteyip, eşinin kapıyı açmaması üzerine, konu ikametgahın kapısına tekme atıp kapının kilit karşılığının kırılmasına sebep olarak hasar uğrattıktan sonra ikametgahın salon kısmına girerek, o anda polisi aramaya çalışan eşinin elinde bulunan siyah renk Samsung marka S20 model cep telefonu zorla alıp kaçarak soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, aile yasasına aykırı hareket, mülke tecavüz, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve sarhoşluk suçlarını işlediğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

