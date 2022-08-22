banner762
banner815
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
3 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
21 0
 
12 0
Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama
Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama
13 0
Ataoğlu, yeni havalimanında incelemelerde bulundu
Ataoğlu, yeni havalimanında incelemelerde bulundu
8 0
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
19 0
Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
31 0
banner797

Mağusa’da Hedef operasyonu

banner476

Mağusa’da 80 gram hintkeneviri, 50 adet MDMA türü extacy, 45 gram methamphetamine türü uyuşturucu, iki adet tabanca, bir şarjör ve 9 mermi ele geçirildi

banner825
Mağusa’da Hedef operasyonu
 
Gazimağusa’da, önceki gece 02.40 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Nefes adlı operasyon sonucu 39 yaşındaki isminin baş harfleri M.A’nın tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 50 adet (MDMA türü extacy) uyuşturucu madde içeren hap, yaklaşık 45 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu, iki adet 9 mm. çapında tabanca, bir şarjör ve 9 mermi bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.