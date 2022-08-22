Mağusa’da Hedef operasyonu

Mağusa’da 80 gram hintkeneviri, 50 adet MDMA türü extacy, 45 gram methamphetamine türü uyuşturucu, iki adet tabanca, bir şarjör ve 9 mermi ele geçirildi



Gazimağusa’da, önceki gece 02.40 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Nefes adlı operasyon sonucu 39 yaşındaki isminin baş harfleri M.A’nın tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 50 adet (MDMA türü extacy) uyuşturucu madde içeren hap, yaklaşık 45 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu, iki adet 9 mm. çapında tabanca, bir şarjör ve 9 mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

