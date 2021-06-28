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Mağusa Surları'nda yangın

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Mağusa Surları'nda yangın
Gazimağusa'nın simgesi olan ve yüz yıllar önce inşaa edilen Mağusa Surları'nda yangın paniği yaşandı.
Mağusa Surları üzerinde bulunan kuru otların henüz sebebi belli olmayan nedenden dolay alev alması ile başlayan yangın bölge halkında endişe yarattı.
Surlar üzerindeki kuru otların yanmasına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
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