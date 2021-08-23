Mağusa'da şüpheli ölüm

Mağusa'da bugün sabah saatlerinde bir kadın Park Tiera isimli apartmanın 7’nci katından zemine düşerek hayatını kaybetti.
Park Tiera isimli apartmanın 7’nci katından zemine düşerek hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi. Polis ekipleri, apartman çevresindeki incelemelerini sürdürüyor.
Elde ettiğimiz bilgilere göre kadının 21 yaşındaki İrlanda uyruklu Sophie Elizabeth Kohl olduğunun belirlendiği öğrenildi.
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