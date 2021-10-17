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Mağusa'da kaza: Biri ağır, 4 yaralı

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Mağusa'da kaza: Biri ağır, 4 yaralı
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Gazimağusa’da bu sabah 02.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan SS 430 plakalı araç sürücüsü ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Sakarya Bölgesi’nde, Chukwuebuka Nwokeke (E-31), yönetimindeki SS 430 plakalı salon araçla önünde çöp almak için duran olan Osman Lekesiz (E-35) yönetimindeki ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında çöp boşaltmak için duran Mustafa Yıldız’a (E-48) ve ardından da duramayarak çöp kamyonunun arka kısmına çarptı. 

Kazada SS 430 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ngamba Leta (K-22), Sarah Mbuyi (K-21) ve Jael Nsiakala (K-20) yaralanarak, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Yıldız ise sol ayağında kırık ve beyin kanaması teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

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