Mağusa'da infial!

Mağusa’da sapık baba, araç içerisinde öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı. Zanlının 6 saat içerisinde 3 kez kızına tecavüz ettiği ortaya çıktı



Gazimağusa Derinya bölgesinde önceki gece saat 00.35 raddelerinde 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan baba O.D, kızı ile birlikte yarı çıplak halde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme şubesi tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Toplumda büyük öfke ve tepki toplayan bu olayın zanlısı olan baba dün 16.10.20 tarihinde güvenlik önlemleri altında, yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

ÖZ KIZINI SAATLERCE ALIKOYDU

Dünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak Polis Müdürü Gökhan Kol’u dinletti. Polis müdürü Kol yemin altında verdiği şahadette meselenin olguları ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Kol şahadetinde, 15.10.20 tarihi saat 18.00 ile 16.10.20 tarihi saat 00.35 arasında Gazimağusa’da üç ayrı yerde öz kızına cinsel saldırıda bulunan zanlının aynı akşam saat 00.35 raddelerinde Derinya’da mandralar bölgesinde cürümleri önleme şubesi ekiplerince tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Öz kızı ile birlikte araç içerisinde yarı çıplak halde tespit edilen zanlının, öz kızına cinsel tecavüzde bulunmak suretiyle yakın akraba ile cinsi münasebet, ve cinsel saldırıda bulunduğunu belirten polis memuru Kol, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

ZANLI BABA İFADESİNDE SUÇUNU KISMEN İTİRAF ETTİ

Zanlının işlemiş olduğu suçla ilgili kısmen itiraf niyetinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen polis memuru Kol, tahkikatın yeni olduğunu, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınacak ifadeler yanında incelenecek kamera görüntülerinin de bulunduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

“BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM, KIZIMI KÖTÜLEYEMEM”

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın bir şey söylemek ister misin diyerek fırsat vermesi üzerine konuşan zanlı, “bir şey söylemiyorum. Kızımı kötüleyemem” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, toplumda büyük infial ve öfke yaratan bu olayın tahkikatında polisin süreye ihtiyacı olduğu aşikârdır diyerek polisin tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Polis O.D hakkında "yakın akraba ile cinsi münasebet", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" suçlamaları ile soruşturma başlattı.

Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

O.D daha önce de küçük oğlunun cinsel organını öperken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması nedeni ile tutuklanmıştı.

