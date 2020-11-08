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Mağusa'da büyük uyuşturucu operasyonu

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Mağusa'da büyük uyuşturucu operasyonu

Polis dün öğle saatlerinde  Gazimağusa’da bir ikametgahta yaptığı aramada, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, D.E.E.’nin (E-28) kalmakta olduğu  ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. D.E.E tutuklandı.

Ötey yandan yine Gazimağusa’da  S.O.A.’nın (E-32) üzerinde ve kalmakta olduğu iki ayrı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 adet üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.

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