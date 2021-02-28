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Madde bağımlısı genç güpe gündüz kapalı eczaneye girdi

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Madde bağımlısı genç güpe gündüz kapalı eczaneye girdi
Küçük Kaymaklı bölgesinde ana cadde üzerinde bulunan Gülizar Öztekiner Eczanesi bugün saat 11.00 sıralarında madde bağımlııs olduğu öğrenilen bir kişi tarafından soyulmaya çalışıldı.
Polisten hırısızlık olayı ile ilgili olarak verilen bilgiye göre bugün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa'da, T.K. (E-32), makul mazereti olmaksızın ikametgahından ayrılarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gülizar Özteknik Eczanesinin camını taş ile kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra eczane içerisinden 2 paket hap/ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada polis ekipleri tarafından söz konusu iş yeri içerisinde bulunduğu sırada suç üstü tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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