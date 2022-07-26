banner762
banner815
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
19 0
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
29 0
 
47 0
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
26 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
74 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
26 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
22 0
banner797

Maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameye ilişkin dava yarın görüşülecek

banner476

Maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve durdurulması için sendikalar tarafından Anayasa Mahkemesi’nde dosyalanan dava yarın görüşülecek

banner825
Maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameye ilişkin dava yarın görüşülecek
 

“Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin iptali için açılan dava ve ara emri talebi yarın saat 09.00’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ, MALİYE-SEN,DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, dün maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamıştı. Sendikalar, yasa gücünde kararnamenin hem iptalini hem de ara emri çıkarılmasını talep etmişti.

23 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Temmuz –Aralık 2022 döneminde, net 15 bin -30 bin TL arası maaş alanlardan yüzde 10; net 30 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılmasını ve 2023’ün Nisan ayı sonuna kadar kesinti yapılan kişilere geri ödenmesini öngörüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.