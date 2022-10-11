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Limanda tutuklandı

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Haspolat’ta iki kişiye ait toplam 2 bin 200 TL paranın çalınmasıyla ilgili bir kişi Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı

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Limanda tutuklandı
 

Hırsızlık suçlaması ile aranmakta olduğu sırada Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Faruk Yılmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı.
Polis, Faruk Yılmaz’ın sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 7.10.2022 tarihinde 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Haspolat’ta Ağıllar bölgesinde Hamza Faruk ve kardeşine ait toplam 2 bin 200 TL paranın çalındığını belirtti.
Polis, meselede aranan zanlının 9 Ekim’de Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve bazı iddialarda bulunduğunu belirtti.
Polis, zanlının iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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