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Levhaya çarpıp takla attı

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Girne’de meydana gelen kazada yaralanan olmadı

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Levhaya çarpıp takla attı
 
Girne’de dün saat 12.30 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde seyreden 25 yaşındaki Ahmet Demirelişçi, yönetimindeki FY 544 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra kontrolden çıktı ve refüj içerisinde bulunan çember levhasına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araç takla atarak sol yan kısmı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken FY 544 plakalı araçta 15 bin TL, levhaya ise 500 TL tahmini hasar olduğu aktarıldı.

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