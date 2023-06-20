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Lefkoşa’daki trafik kazasında iki yaya yaralandı

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Lefkoşa’daki trafik kazasında iki yaya yaralandı
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Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında bir araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu iki yayaya çarptı. Kazada, her iki yaya da yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 11.45 sıralarında, Suna Fatma Kerim (K-59) yönetimindeki NE 092 plakalı salon araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ece Ayran (K-20) ve Moctar Hama Issa’ye (E-27) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan her iki yayanın, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
 
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