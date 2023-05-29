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Lefkoşa’da, yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlara sıkı denetim…

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Lefkoşa’da, yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlara sıkı denetim…
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Lefkoşa’da, lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve Trafik Devriyeler amiri Ertaç Ercan’nın katılımları ile gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında,, diğer araçların yanı sıra yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlar ve sürücülerinin belgeleri de kontrol edildi.
Denetimlerde toplam 264 araç sürücüsü kontrol edilirken;
• 6’sı yolcu taşıma “T” işletme izinsiz yolcu taşımak (korsan taksi),
• 7’si mesleki sürücü belgesi olmadan yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak,
• 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak olmak üzere,
toplam 15 minibüs/taksi sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve 15 araç trafikten men edildi.
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