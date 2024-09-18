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Lefkoşa’da vandallık!

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Lefkoşa’da Türkmenistanlı Murat Torayev, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği gerekçesiyle Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nu darp etti, ardından Ahmetoğlu’nu aracına bindirip bir eve götürerek zorla alıkoydu

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Lefkoşa’da vandallık!
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Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, ciddi darp, zorla alıkoyma” suçlarından tutuklanan Türkmenistanlı Murat Torayev dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Eylül 2024 tarihinde saat 00.50 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlının Taşkınköy Lefkoşa’da arkadaşı olan 19 yaşındaki A.N. isimli kızla, ilişkisi olduğundan şüphelenmesi gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun burnuna ve ağzına iki kez vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıktan sonra evine götürüp bıraktığını ve konu apartmanının önünde beklemeye başladığını söyledi.

Polis, zanlının hastaneye gitmek için evden çıkan Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun yanına giderek hastaneye ya da polise gitmesini engellediğini belirtti. Polis, zanlının Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nu PN 679 plakalı aracına bindirip izni hilafına henüz tespit edilemeyen bir eve götürerek zorla alıkoyduğunu açıkladı. Polis, bir fırsatını bulup evden çıkan Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun hastaneye gittiğini, durumun kendilerine bildirildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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