Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.30 sıralarında ele geçirilen maddelere emare olarak el konulurken, zanlı tutuklandı.

Lefkoşa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı.

O.G.’nin (E-26) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 TL’lik banknot, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 1 sarma sigara bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.30 sıralarında ele geçirilen maddelere emare olarak el konulurken, zanlı tutuklandı.

LEFKOŞA’DA ÇANTA ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar önündeki sandalye üzerinden olan Barış Gürsel’e ait el çantası ve içerisindeki 7 bin 500 TL nakit parayı çalan G.E.E. (E-21) tutuklandı.

25 Ocak gecesi meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen şahıs tespit edildi.

24 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Öte yandan sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde ayrıca, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.

İş yeri işletmecisi 1 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.