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Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

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Lefkoşa’da Found Abdal Fattah’ın evinde 8 paket satışa hazır 8 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Fattah’ın söz konusu uyuşturucuları Mağusa’da Muhammad Megharı’den aldığını söylemesiyle birlikte Megharı de yakalandı

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı Found Abdal Fattah mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 31.03.2022 tarihinde 15:00 - 15:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Zanlı 23 yaşındaki Fouad ABDUL Fattah’ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 8 paket halinde satışa hazır yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup tutuklandığını anlattı. Polis, akabinde zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri, Mağusa’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan zanlı 21 yaşındaki Muhammad M.S Al Megharı’den 200 Amerikan Doları karşılığında 10 gram olarak aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikat devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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