Lefkoşa’da sahtekarlıkla para temini

Lefkoşa’da geçen çarşamba günü meydana gelen “Sahte Banknot Tasarrufu ve Tedavüle Sürme” suçlarından poliste tutuklu bulunan N.M.’nin (E-40) ileri sorgulamasında; önceden veznedar olarak çalıştığı Hamitköy’de faaliyet gösteren döviz bürosuna, döviz bozdurmak için gelen bir şahıstan 750 euro, başka bir şahıstan ise 1200 dolar para alıp, iş yerinde para olmadığını gerekçe göstererek, daha sonra ödeme yapacağını söyleyip, paraları sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

-Gönyeli’de hırsızlık… 1 tutuklu

Gönyeli’de 14 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında, Kanarya Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahta, kilitli çekmece içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen J.B.(K-41) tutuklandı.

-Marketten öğütücü çalan kişi tutuklandı

Ortaköy’de faaliyet gösteren bir markete, 28 Eylül tarihinde saat 15.00 sıralarında müşteri olarak giden M.S.E.S.M. (E-21), market içerisinden 380 TL değerindeki öğütücüyü çaldı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

