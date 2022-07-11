Lefkoşa’da kumarhanede, Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı

Lefkoşa’da bir kumarhanede, Girne’de ise bir kafede cep telefonu çalındı; iki zanlı tutuklandı.

Lefkoşa’daki kumarhanede önceki gün meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ileri soruşturmada H.K. (E-50); Girne’deki kafeden cep telefonu çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada ise A.T.B. (K-29) tutuklandı.

Polisin her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.

