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Lefkoşa’da kumarhanede, Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı

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Lefkoşa’da kumarhanede, Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
 Lefkoşa’da bir kumarhanede, Girne’de ise bir kafede cep telefonu çalındı; iki zanlı tutuklandı.
Lefkoşa’daki kumarhanede önceki gün meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ileri soruşturmada H.K. (E-50); Girne’deki kafeden cep telefonu çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada ise A.T.B. (K-29) tutuklandı.
Polisin her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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