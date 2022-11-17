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Lefkoşa’da dün akşam bir araç yayaya çarptı

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Lefkoşa’da dün akşam bir araç yayaya çarptı
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında araç, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
 
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 19.00 sıralarında, Mohamedel Saddıg Muhanad Awad Mahmoud (E-19), yönetimindeki UK 467 plakalı araç ile aniden dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirerek yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mohamodu Sekou Alpha Camara’ya (E-19) çarptı.
 
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Camara’nın sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, araç sürücüsünün tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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