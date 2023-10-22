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Lefkoşa’da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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Lefkoşa’da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde bir aracın çarptığı yayaZemzem İclal Büte, ağır yaralandı.
Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin (E-20) kullandığı aracın çarptığı Büte, savrularak başka bir aracın önüne çarparak yol içine düştü. Büte, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polis bültenine göre kaza dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldi.
HP 756 plakalı salon aracı soldan ikinci şeritte güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji Oguntunde (E-20), seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye (K-18)’ye çarptı.
Çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yaya, karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat (K-38) yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yola düştü.
Kazada yaralanan Zemzem İclal Büte, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
HP 756 plakalı salon araç sürücüsü Musharraf Oladimeji Oguntunde ise tutuklandı.
 
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