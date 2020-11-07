LEFKOŞA’DA 1 KİLO 300 GRAM EROİN

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-36) yönetimindeki araç ile Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde seyir halinde tespit edilerek araçta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. S.K ve araçta yolcu olarak bulunan E.A.(E-50 ) ve C.R.A.(E- 23) tutuklandı.
Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen B.Ş.K.(E-42) Lefkoşa’da tespit edilerek kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklandı.