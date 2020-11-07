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LEFKOŞA’DA 1 KİLO 300 GRAM EROİN

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Lefkoşa’da dün saat 13.30 sıralarında M.A.(E-51)’nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup bahse konu şahıs tutuklandı.

LEFKOŞA’DA 1 KİLO 300 GRAM EROİN

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-36) yönetimindeki araç ile  Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde seyir halinde tespit edilerek araçta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna  inanılan 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. S.K ve araçta yolcu olarak bulunan E.A.(E-50 ) ve C.R.A.(E- 23) tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen B.Ş.K.(E-42) Lefkoşa’da tespit edilerek kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklandı.

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