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Lefkoşa ve Girne’de darp olayları ...2 kişi tutuklandı

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Lefkoşa ve Girne’de darp olayları nedeniyle 2 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birinin ülkede kaçak kaldığı da tespit edildi.

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Lefkoşa ve Girne’de darp olayları ...2 kişi tutuklandı
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Polis açıklamasına göre dün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa Mecidiye Sokak’ta A.C.V. (E-24), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle M.S.(E-52)’nin yüzüne yumruk vurarak onu ciddi şekilde darp etti. Yumruk darbesi yere düşen M.S kafasının beton zemine çarptı ve kafatasında çatlak meydana geldi.
Yaralanan M.S. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması ve kafatasında çatlak teşhisiyle Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, A.C.V. tutuklandı.
-Girne’de ev arkadaşını darp…
Girne’de ise dün saat 19.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma nedeniyle ev arkadaşı K.G.(K-27)’nin yüzüne ve vücuduna yumruk vurarak onu ciddi bir şekilde darp eden ve burun kemiğini kıran Y.S (E-27) tutuklandı. Yapılan muhaceret kontörlünde Y.S’nin ülkede kaçak kaldığı da tespit edildi.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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