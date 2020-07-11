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Lefkoşa ve Bostancı’da hintkeneviri ele geçirildi

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Lefkoşa ve Bostancı’da hintkeneviri ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Lefkoşa ve Bostancı’da hintkeneviri ele geçirildi
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:32

 

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’ da dün B.R.U. (E-21), Ledra Palas sınır kapısında KKTC'ye giriş yapmakta olduğu sırada, polis tarafından üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Adı edilen tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Bostancı’da ise B.N.’nin (E-29) kullandığı araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Adı edilen ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen S.I. (E-38) tutuklanırken, soruşturmada devam ediyor.

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