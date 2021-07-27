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Lefkoşa trafik ekipleri göz açtırmadı

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Lefkoşa trafik ekipleri göz açtırmadı
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’ne bağlı ekipleri dün gece 22:00-00:30 arasında Lefkoşa’nın çesitli bölgelerinde trafik denetimi yapıldı.

Trafik Ekiplerinin yaptığı denetimde toplam 285 araç kontrol edilirken , 1 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten men edildi.


 
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