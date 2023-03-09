Lefkoşa polisi trafikte göz açtırmadı

Lefkoşa’da polis tarafından bugün, gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında motosikletle paket dağıtımı yapan sürücüler de kontrol edildi.Denetimler sonucu; 580 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 20’si sigortasız araç kullanma ve 3’ü patlak egzozla araç kullanma olmak üzere toplam 145 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Öte yandan 29 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.