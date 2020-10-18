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Lefkoşa-Mağusa yolunda korkutan kaza

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Lefkoşa-Mağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa- Mağusa anayolunun ilk kilometresinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda mneydana gelen kazada bir  kişi araçta sıkıştı.
Kaza yerinden aldığımız ilk bilgiye göre NS 140 plakalı araç sürücsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla atması sonucunda yaşanan kazada araçta bulunan erkek şahıs araçtan çıkarken, araçta sıkışan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.
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