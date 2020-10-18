Lefkoşa-Mağusa yolunda korkutan kaza

Lefkoşa- Mağusa anayolunun ilk kilometresinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda mneydana gelen kazada bir kişi araçta sıkıştı.

Kaza yerinden aldığımız ilk bilgiye göre NS 140 plakalı araç sürücsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla atması sonucunda yaşanan kazada araçta bulunan erkek şahıs araçtan çıkarken, araçta sıkışan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.