Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda yürekler ağza geldi

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda seyreden bir sürücünün, dikkatsizce şerit değiştirip, seyir halindeki bir başka aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde PD 563 plakalı arkası kapalı kamyon araçla doğu istikametine doğru seyreden Mahmut Erpolat (E-30), dikkatsizce önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağ şeridine geçtiği esnada aynı şeritte, aynı istikamete seyreden Öztaş Süleyman Tüm (E-20) yönetimindeki YF 998 plakalı salon araçla çarpıştı.

Yaralanma olmayan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.