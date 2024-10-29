Lefkoşa Güzelyurt anayolunda korkutan kaza

Lefkoşa Güzel Yurt Yolu'nda, Yeni Kent çevre yoluna bağlı kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araçta yalnız bulunan sürücü, önce refüje çarparak takla attı ve ters şekilde çarptığı refüj içerisinde durabildi.Polis tarafından edinilen ilk bilgilere göre, hafif yaralanan sürücü ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.Detaylı bilgi birazdan...