banner913
banner932
20 Temmuz tören provası nedeniyle yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın büyük bölümü trafiğe kapatılacak
20 Temmuz tören provası nedeniyle yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın büyük bölümü trafiğe kapatılacak
11 0
"İtibar sarsıldı"
28 0
 
"Bu bütçeyle okullarda güçlendirme yetmez"
33 0
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
18 0
En çok yağış Girne bölgesine düştü
En çok yağış Girne bölgesine düştü
25 0
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
22 0
Sokak ortasında rezalet!
Sokak ortasında rezalet!
35 0
banner1032

Lefkoşa, Güvercinlik ve Gazimağusa’da uyuşturucu…

banner1020

banner974
Lefkoşa, Güvercinlik ve Gazimağusa’da uyuşturucu…
banner971
Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Ö.Ç’nin (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi.
Polis açıklamasında evde ayrıca, 4 canlı mermi, 3 boş kovan ve 3 çekirdekten oluşan tüfek mermisi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin euro, 800 dolar ile 190 sterlin nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.
-Evde hintkeneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Öte yandan, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Güvercinlik ve Gazimağusa’da iki ayrı evde yapılan aramalarda, M.E’nin (E-24) tasarrufunda kaplar içerisinde ekili ve bakımları yapılmış 3 kök hintkeneviri ve bitki bakımında kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.