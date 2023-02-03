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Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza

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Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda, Gönyeli çemberinden Girne yönünde 1-2 kilometre mesafede meydana gelen feci kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu. Takla attıktan sonra durabilen araç ters döndü.Olay yerinden aldığımız ilk bilgilere göre araçta 2 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Feci kazada ağır yaralanan kişinin ayak bileği koptu.  Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
Ayrıntılar az sonra...

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