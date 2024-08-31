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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza

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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza saat 02.00’de Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde, 241 promil alkollü Aganiyaz Akumedov’un (E-32), yönetimindeki GG 914 plakalı salon araçla, Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada Düzova’da Ersoy Petrol istasyonu önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak, karşı şeride geçmesi ve yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aganiyaz Akumedov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından taburcu oldu.
 
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