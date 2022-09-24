Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bebek kaçırıldı!

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yeni doğan bir bebek, farklı bir şahıs tarafından kaçırıldı



Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yeni doğan bölümünde skandal bir olay yaşandı.

İsminin P.N.I., olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın, 3 gün önce hastanede doğum yaptı.

Bebeğinin kaçırıldığını iddia eden anne, hastane yönetimine bilgi verdi, hastane yönetimi olayın polisin bilgisinde olduğunu belirterek “Yorum yok” dedi.

Polise yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgide, P.N.I., isimli yabancı uyruklu kadın 3 gün önce doğum yaptı. Başka bir yabancı uyruklu kadının ise hastaneye giderek görevlilere bebeğin annesi olduğunu beyan ettikten sonra bebeği alarak hastaneden ayrıldı.

Edinilen bir başka bilgide, yeni doğum yapan annenin şu an Lefkoşa Devlet Hastanesi ‘Nöroloji’ servisi yoğun bakım servisinde tedavi altında.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Özyılkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde kamuoyuna da yansıyan bebek konusunda konu polise intikal etmiş olup, gerekli tüm araştırmalar yapılmaktadır”

