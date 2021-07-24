Lefkoşa'da zorla adam kaçırma ve darp: 4 tutuklu

Lefkoşa’da, E.H.(E-28), M.A.S.(E-29), A.M.(E-21), M.İ.(E-25) ve E.T., Belal Hossen’nin, “sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımıyla ilgili konuşmak maksadıyla” kullanımlarında bulunan araca alıp başka bir yere götürdü ve darp etti.
Polis Basın Bülteni’nde göre, dün meydana gelen olayda, adı edileni ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olan bahse konu şahılar tutuklandı. E.T. ise aranıyor. Soruşturma sürüyor.
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